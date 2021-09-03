Kod adı: Londra Köprüsü Operasyonu! İngiliz Kraliçesi’nin ölümünden sonra yapılacaklar basına sızdı

SİTELER SİYAH RENGE ÇEVRİLECEK

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek. İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek. Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.