Putin’den ABD’ye Afganistan eleştirisi: İnsani felaket...

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından "gerekli derslerin" alınması gerektiğini ifade eden Putin, "Afganistan'a girdiklerini ve çok sayıda hata yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi aynı hataları diğer ülkelere karşı uyguluyorlar. Yaptırımlar nedir? Bir ülkenin kendi kurallarını başka bir ülkeye empoze etme çabasıdır ve bunu dünyanın çeşitli ülkelerine yönelik sürdürüyorlar. Eğer gerçekten hatalarından önemli dersler alırlarsa, o zaman dünya siyasetinde değişiklikler görebiliriz." diye konuştu.