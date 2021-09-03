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Giriş Tarihi: 3.9.2021 17:07 Son Güncelleme: 3.9.2021 17:15

Rusya bu çocuğu konuşuyor! Putin'in hatasını böyle düzeltti

İHA
Rusya bu çocuğu konuşuyor! Putin’in hatasını böyle düzeltti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gençlerle sohbeti sırasında verdiği tarih bilgisini düzelten öğrenci ülkede gündem oldu. Putin, öğrencinin anlık çıkışını kafasıyla onayladı. "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak belirten Putin'in bu hatasını düzelten öğrenciye Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan ise destek geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gençlerle sohbeti sırasında "Büyük Kuzey Savaşı'nı", "7 Yıl Savaşları" olarak belirtmesi üzerine oda da bulunan öğrencilerden biri Putin'in bu hatasını düzeltti. Rusya'da gündem olan olaya ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan öğrenciye destek açıklaması geldi.

Başkan Putin'in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video

PUTİN'İN HATASINI DÜZELTTİ


Rusya'nın uzak doğu bölgelerinden Vladivostok'ta gençler ve öğrenciler ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir takım önemli konular hakkında fikirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Konu, Rusya'nın geçmişteki savaşlarına gelince Putin'in, "Büyük Kuzey Savaşı'nı", "7 Yıl Savaşları" olarak ifade etmesi üzerine, Rusya'nın Vorkuta kentinden programa katılan Nikanor Tolstoy isimli bir öğrenci, Putin'in bu hatasını düzeltti.

Putin ise, öğrencinin anlık çıkışını kafasını sallayarak onayladı. Öğrenci ile Putin arasındaki yaşanan bilgi savaşı Rusya'da bir anda gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise, öğrencinin okul hayatında sorunlarla karşılaşabileceğini savunurken aynı zamanda genç öğrenciyi de takdir etti.
Ülkedeki tartışmaların üzerine ise Kremlin'den gündem olaya ilişkin açıklama geldi.

PESKOV ÖĞRENCİYİ SAVUNDU

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, polemik sonrası öğrenciyi savunarak, "Kimsenin böyle başarılı bir çocuğa sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başkan Putin bu diyaloğun kendisi için bir ders olduğunu düşünüyor. Hatasını düzelttiği için Vladimir Putin'in öğrenciye teşekkür ettiğini unutmayın. Arkadaşları, Tolstoy'un başarılı bir öğrenci olduğundan bahsediyor ve herkes onun harika bir geleceği olacağından emin" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, Tolstoy'un okul hayatında sorun yaşamayacağını garanti ettiklerini de belirtti.

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Rusya bu çocuğu konuşuyor! Putin'in hatasını böyle düzeltti
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