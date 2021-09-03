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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:21 Son Güncelleme: 3.9.2021 09:23

Son dakika| Yeni Zelanda'da alışveriş merkezinde terör saldırısı: Yaralılar var

AA
Son dakika| Yeni Zelanda’da alışveriş merkezinde terör saldırısı: Yaralılar var

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde alışveriş merkezinde alışveriş merkeinde bıçaklı saldırı düzenlendi. 6 kişiyi yaraladığı bildirilen saldırgan olay yerinde polis tarafından öldürüldü.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland'daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi. Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3'ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

TERÖR SALDIRISI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ''terör saldırısı'' olduğunu bildirdi.

Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video

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Son dakika| Yeni Zelanda'da alışveriş merkezinde terör saldırısı: Yaralılar var
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