ABD Başkanı Joe Biden’dan 11 Eylül açıklaması: 6 ay içinde…

ŞEFFALIK SÖZÜ VERDİ

Başkan Biden, dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başkanlık seçimlerinde 11 Eylül ile ilgili gizli belgeler için şeffaflık sözü verdiğini hatırlatarak imzaladığı yürütme emriyle bu sözünü tuttuğunu belirtti. Biden "Bugün, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 11 Eylül soruşturmalarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması incelemesini denetlemesi için Adalet Bakanlığı'na ve diğer ilgili kurumlara talimat veren bir yürütme emri imzaladım. Yürütme emri, Başsavcının gizliliği kaldırılan belgeleri önümüzdeki altı ay içinde kamuya açıklamasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.