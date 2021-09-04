Afganistan’da normalleşme sinyalleri! Faaliyetler başladı...

Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan iç hatlardan ilk yolcu uçağı Mezarı Şerif'e havalanırken, döviz bürolarının bulunduğu Şehzade Sarayı ile özel üniversiteler faaliyetine başladı.

İLK İÇ HAT UÇUŞU YAPILDI

Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı Ariana Afgan Hava Yollarına ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.