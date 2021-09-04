Afganistan’da ’Son kale de düştü’ iddiası! Direnişçiler ve Taliban’dan peş peşe açıklamalar! Hükümetin başına geçecek isim de belli oldu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede düzeni yeniden tesis etmek için çalışmalarına hız verdi. Tahliyelerin tamamlanmasının ardından hükümet kurmaya çalışan Taliban'ın, ülkede ele geçirilemeyen son vilayet olan Pencşir'de de hakimiyeti sağladığı öne sürüldü. Afgan direnişçilerin ABD'de yaşayan Uluslararası Basın Sözcüsü Ali Nazary, ABD'li yayın kuruluşu NPR'ye yaptığı açıklamada, Pençşir'in Taliban yönetimine geçtiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Nazary, bu haberlerin Taliban tarafından bir propaganda unsuru olarak ortaya atıldığını iddia ederek Pençşir'deki direnişin devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Taliban'ın kısa sürede resmen hükümeti ilan edeceği bilgisi verilirken, başa geçecek ismin Taliban'ın siyasi kanadının lideri Molla Birader olduğu belirtiliyor.
'TALİBAN PENCŞİR'İ DE ELE GEÇİRDİ' İDDİASI
Afganistan'da bulunan 34 vilayet merkezinin 33'ünün kontrolünü ele geçiren Taliban yönetimi, Pençşir vilayetinde yaşayan halka çağrıda bulunarak liderlerini ikna etmelerini ve yeni Afganistan yönetimine katılmalarını istemişti. Bu gelişmelerin ardından Taliban'ın başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Pençşir'i ele geçirdiği ileri sürüldü.
YALANLAMA GELDİ: DİRENİŞ DEVAM EDİYOR
Taliban'ın propaganda yaptığını belirten Pencşir direnişçilerinin ABD'de yaşayan Uluslararası Basın Sözcüsü Ali Nazary, vilayetin düşmediğini, direnişin sürdüğünü ifade etti. Nazary, Taliban'ın propaganda yaparak etki üretmeye çalıştığını da belirtti.
DİRENİŞİN BAŞINDAKİ AHMED MESUD 'PENCŞİR ASLANI'NIN OĞLU
Pençşir, büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir vilayet olarak biliniyor. Dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak tanımlanırken girişlerin dar bir geçitten gerçekleştirilmesi bölgeye giriş-çıkışları sınırlandırıyor. Vilayetin lideri Pencşir Aslanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesut ile Taliban arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak sonuca varılamamıştı.
HÜKÜMETİN BAŞINA MOLLA BİRADER GEÇECEK
Taliban kaynaklarından yönetimde yer alacak isimlere ilişkin ilk açıklama geldi. Yeni Afgan hükümetinin başında Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Birader'in olacağı belirtildi.
Birader, Taliban lideri Hibadullah Akhunzade'nin üç yardımcısından biri.
Taliban kaynakları, yine Akhunzade'nin yardımcılarından Molla Mevlevi Yakub ile Şir Muhammed Abbas Stanikzai'nin de üst düzey görevlerde yer alacağı belirtildi.
Molla Yakub da Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in oğlu. Taliban'ın lider kadrosunda Akhunzade'nin altında üç isim yer alıyor.
Molla Ömer ve Molla Yakub'un yanı sıra Hakkani ağının lideri Siraceddin Hakkani de Akhunzade'nin yardımcılarından.
Taliban geçen ay Hakkani'nin dini bir otorite olarak en tepede yer alacağı, onun altında bir devlet başkanı bulunacağını açıklamıştı.