Afganistan’da ’Son kale de düştü’ iddiası! Direnişçiler ve Taliban’dan peş peşe açıklamalar! Hükümetin başına geçecek isim de belli oldu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede düzeni yeniden tesis etmek için çalışmalarına hız verdi. Tahliyelerin tamamlanmasının ardından hükümet kurmaya çalışan Taliban'ın, ülkede ele geçirilemeyen son vilayet olan Pencşir'de de hakimiyeti sağladığı öne sürüldü. Afgan direnişçilerin ABD'de yaşayan Uluslararası Basın Sözcüsü Ali Nazary, ABD'li yayın kuruluşu NPR'ye yaptığı açıklamada, Pençşir'in Taliban yönetimine geçtiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Nazary, bu haberlerin Taliban tarafından bir propaganda unsuru olarak ortaya atıldığını iddia ederek Pençşir'deki direnişin devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Taliban'ın kısa sürede resmen hükümeti ilan edeceği bilgisi verilirken, başa geçecek ismin Taliban'ın siyasi kanadının lideri Molla Birader olduğu belirtiliyor.