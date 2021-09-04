Afganistan’ın Guantanamo’su

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kâbil'i ele geçirmesiyle dünyanın ana gündemi haline gelen Afganistan'da gözler şimdi de ABD'nin 20 yıllık işgalinin simgesi haline dönen merkezlerde. Kabil
'de Hamid Karzai Havalimanı
ve ABD'nin ana askeri merkezi olarak kullandığı Bagram Üssü
bunların başında geliyordu. SABAH bu kez de ABD'nin Afganistan'daki Guantanamo'su olarak kabul edilen Bagram Hapishanesi'ne girdi. Cezaevinde yıllarca kalmış mahkûmlarla görüştü. Dünyada en kötü şöhrete sahip hapishanelerden biri olarak kabul edilen hapishanede, çoğunluğu Taliban, El Kaide
ve DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 5 binden fazla kişi kalıyordu. İnsan hakları ihlalleri ve mahkûm ölümleri ile gündeme gelen hapishane, Kâbil'in 45 kilometre uzaklığında Bagram Askeri Üssü
içinde bulunuyor.
BİN ANDA ÖZGÜRLÜK
Taliban üyeleri burayı "Afganistanlılar için bir cehennemdi. Burada yaşadıklarımızı hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde anlatıyor. Cezaevine tutulanlar, ABD ve İngiliz istihbarat servisleri tarafından sorgulanıyordu. ABD'liler bir gece ansızın cezaevini terk edince içeride kalan binlerce mahkûm, kapıları kırarak özgür kaldı. Bagram Cezaevi'nde 12 yıl kalan Şemsettin Seyit
, "ABD, Afganistan'dan topladığı binlerce insanı bu hapishaneye getirdi. Büyük işkenceler gördük. Koğuşlarda kaldığımızda üstteki havalandırmadan üstümüze kaynar su dökülüyordu. Uyumamamız için üstümüze su dökülüyordu. Birçok arkadaşımız burada öldürüldü. Koğuştan dışarı pranga ve kelepçeli çıkartılıyorduk. Bunların dışında hücreler vardı. bu hücrelerde gün ışığı bile yoktu. 5 günde bir yemek veriliyordu. ABD askerleri Kuran-ı Kerim'e basıp saygısızlık yapıyordu" dedi.
MAHKÛMLARIN EŞYALARI DURUYOR
ABD'NİN ardından Taliban'ın kontrol sağladığı cezaevinde yerlere saçılmış dosyalar, mahkûm resimleri duruyor. Birçok kapı kilitli olduğu için Taliban üyeleri duvarları kırarak hapishane içine girmeyi başarmış, halen birçok koğuşun kapısı kilitli vaziyette. Koğuşlarda eşyalar oldukları gibi duruyor.
ÖLÜM HÜCRELERİ
Yan yana çelik kapı ve duvarlarla ayrılan kafes şeklindeki koğuşların üstü mahkûmların hava alması için yine çelik örgü ile kaplanmış. Tek kişilik hücrelerde ise havalandırma yok. Tecrit odalarında üst düzey komutanların tutulduğunu söyleyen Taliban üyeleri, buralara 'ölüm hücreleri' adını veriyor. Üst düzey örgüt yöneticilerinin Amerika'ya götürüldüğü iddia ediliyor.
FONLADIKLARI GAZETECİLERİ GERİDE BIRAKTILAR
ABD
Afganistan'ın işgali sürecinde finanse ettiği gazetecileri tahliye etmedi. ABD tarafından fonlanan 100 Afgan gazeteci ülkede kaderine terk edildi.
YENİ DEVLET BAŞKANI OLACAK
TALIBAN kaynaklarından yönetimde yer alacak isimlere ilişkin ilk açıklama geldi. Yeni Afgan hükümetinin başında Molla Abdülgani Birader olacak.
TALİBAN'DAN PENCŞİR İDDİASI
TALİBAN güçleri, Pencşir vilayetindeki Paryan ilçesini ele geçirdiğini açıkladı. Ancak bazı kaynaklar, şehirde Taliban'a karşı direnişin devam ettiğini, şiddetli çatışmanın yaşandığını duyurdu.