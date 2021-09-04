Boynuzlarıyla ünlü olmuştu… ABD Kongre baskınının kilit isminde flaş gelişme!

MIZRAKLI HALLERİ OLAY YARATMIŞTI

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.