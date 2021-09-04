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Haberler Dünya Haberleri Boynuzlarıyla ünlü olmuştu… ABD Kongre baskınının kilit isminde flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:26

Boynuzlarıyla ünlü olmuştu… ABD Kongre baskınının kilit isminde flaş gelişme!

AA
Boynuzlarıyla ünlü olmuştu… ABD Kongre baskınının kilit isminde flaş gelişme!

ABD’de geçtiğimiz ocak ayında yaşanan kanlı Kongre baskınında boynuzlu ve kürklü şapkasıyla hafızalardan silinmeyen görüntülere imza atan Jacob Chansley, uzun süredir hapishanede tutuluyordu. “QAnon Şamanı” olarak bilinen Chansley hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

4 YILA KADAR HAPSİ BEKLENİYOR

Kongre Binası baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley'nin 41 ila 51 ay arasında hapis cezası alması bekleniyor. Yaklaşık 8 aydır hapishanede tutulan ve kendisini aşırı sağcı komplo teorileri hareketi "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Chansley, suçunu kabul ettikten sonra cezası belli olana kadar serbest bırakılması talebinde bulundu.

Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

Jacob Chansley, "inancı gereği organik yiyecek yemesi" gerektiği talebinin ardından Virginia'daki bir hapishaneye transfer edilmiş, daha sonra da hücre hapsinin akıl sağlığını etkilediği gerekçesiyle Colarado'da bir hapishaneye gönderilmişti.

MIZRAKLI HALLERİ OLAY YARATMIŞTI

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Mahkeme kayıtlarında Chansley, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ''tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta Washington'a gelmesi'' talebi üzerine Kongre Binası'na geldiğini söylemişti.

FBI, Chansley'i isyan sırasında çekilen ilginç görüntülerinden teşhis etmişti. Chansley, elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyarak Kongre Binası'nın içine girip Senato kürsüsüne oturmuştu. Yetkililer, Chansley'in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

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Boynuzlarıyla ünlü olmuştu… ABD Kongre baskınının kilit isminde flaş gelişme!
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