Ida Fırtınası’nda bilanço ağırlaşıyor 46 ölü

ABD
'DE etkili olan Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle yaşanan sağanak yağışlar sonucu 46 kişi hayatını kaybetti. New Jersey
Valisi Phil Murphy
, eyalette en az 26 kişinin öldüğünü, bu kişilerin çoğunun arabalarında mahsur kalan kişiler olduğunu söyledi. New York
'ta aralarında 2 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere ölü sayısı en az 14 olarak açıklandı. Yetkililer 11 kişinin bodrum katlarında boğularak öldüğünü bildirdi. Pennsylvania
'da 5 kişi, Connecticut
eyaletinde ise 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. 6 eyalette etkili olan yağışlar nedeniyle araçlar sulara gömülürken New York metrosu da sular içinde kaldı. Trenler, uçaklar ve otobüslerde çok sayıda yolcu saatlerce mahsur kaldı. ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan sel felaketi için "İklim krizinin burada olduğunun kanıtıdır" yorumunu yaptı. DIŞ HABERLER