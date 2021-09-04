İngiltere’nin başkentinde skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!

İşleyişi sağlamakta başarısız olan alan personeli, çareyi Sınır Güvenlik Birlikleri'ni yardıma çağırmakta buldu. Ne var ki güvenlik birimleri de, alandaki yoğunluğu azaltmada başarısız oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra'da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!

Londra'da yaşanan bu kaos, yetersiz planlama nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.