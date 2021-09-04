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Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:35 Son Güncelleme: 4.9.2021 14:49

İngiltere’nin başkentinde skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!

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İngiltere’nin başkentinde skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havaalanı’nda, akıllara durgunluk veren görüntüler yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye girişlerde belge zorunluluğu getiren ve denetimleri sıkılaştıran İngiliz hükümeti, denetimler için gerekli olan altyapıyı hazırlamaması nedeniyle büyük bir kaosa neden oldu.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında alınan seyahat kararları, başkent Londra'da kaotik anlara neden oldu.

HAVASIZLIK NEDENİYLE BAYILANLAR OLDU

Özellikle geçtiğimiz aylarda turizm alanında seyahatlerin artmasıyla koronavirüs vakalarının yükselmesi nedeniyle ülkeye yapılacak girişlerde belge zorunluluğu getiren İngiliz hükümeti, bu kararının ardından uygulamada büyük sıkıntılara imza attı.

Son 3 günde, başkent Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nda kaydedilen görüntüler, dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Ülkenin en yoğun hava trafiğine sahip Heathrow'da, ülkeye giriş yapmak isteyen binlerce kişi, personel ve planlama yetersizliği nedeniyle korkunç manzaralara şahit oldu.

Ülkeye girişte zorunlu tutulan Kovid-19 negatif belgelerini denetlemekten sorumlu memurların yetersizliği nedeniyle on binlerce kişi, 5 saatten fazla süren kuyruklarda beklemeye mahkum edildi.

Alana varan uçak ve yolcu sayılarının kayıt altında olmasına rağmen gerekli denetim sistemini kurmayan havaalanı işletmesinin bu hatası, günler boyu süren bir kaosu da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde oluşan kuyruklarda çaresizce bekleyen insanların o anları yer aldı.

Yoğun kalabalık nedeniyle hiçbir sosyal mesafe önlemi uygulanamazken, sıradan çıkmanın imkansızlığı, on binlerce kişiyi saatler süren izdihamda kalmak zorunda bıraktı.

Kontrolden geçmek için tuvalet ve yemek ihtiyaçlarını gideremeden kuyrukta beklemeye mahkum olan yolculardan bazılarının, izdiham ve havasızlık nedeniyle bayıldığı belirtildi.

İşleyişi sağlamakta başarısız olan alan personeli, çareyi Sınır Güvenlik Birlikleri'ni yardıma çağırmakta buldu. Ne var ki güvenlik birimleri de, alandaki yoğunluğu azaltmada başarısız oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra'da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!

Londra'da yaşanan bu kaos, yetersiz planlama nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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İngiltere’nin başkentinde skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!
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