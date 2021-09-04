Kabil’de hareketli anlar! Afgan kadınlar sokaklara döküldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir grup kadın, ülkede Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteri yaptı.

TALİBAN MÜDAHALE ETTİ

Kabil'in Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar, "İşimizi geri verin, sadaka istemiyoruz", "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez","Taliban insan hakları ihlalidir", "Taliban, kadın hakları olmadan meşruiyetiniz yok", "Cesuruz, kararlıyız", "Uluslararası toplum neredesiniz" sloganları attı.