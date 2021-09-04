Yemen’de bombalı saldırı: Üst düzey komutan…

Yemen ordusuna bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda kentine bağlı El-Hazimiyye cephesi komutanı Tuğgeneral Musa Muhsin el-Meşdeli'nin aracına Aden'de bombalı saldırı düzenlendi. Dar Said ilçesinde meydana gelen saldırı sonucu Meşdeli'nin hayatını kaybettiği, araçta bulunan bazı askerlerin yaralandığı aktarıldı. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, konuyla alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Meşdeli'nin Aden'e hastanelerdeki savaş yaralılarını ziyaret etmek ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yetkilileriyle görüşmek üzere birkaç gün önce geldiği aktarıldı.

Beyda kentinde Husilere karşı mücadelenin öncü komutanı Meşdeli, daha önce de birkaç kez bombalı saldırı ve suikasta uğramıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.