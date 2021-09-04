Yunan hükümetinden sağlık çalışanlarına aşı skandalı! 7 bin çalışan görevden alındı!

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için küresel çapta devam eden aşı uygulamaları, Yunanistan'da büyük bir krize yol açtı.
Geçtiğimiz haftalarda Yunan hükümeti, aldığı kararla 1 Eylül'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının görevini askıya alacağını duyurmuştu.
TEPKİ ÇEKEN KARARDA YENİ GELİŞME
Sağlık çalışanlarına getirilen zorunlu aşı uygulaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırmış, başta Sağlık Bakanlığı ve Parlamento binalarının önü olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı bu kararı şiddetle protesto etmişti.
Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, karar sonrası yaptığı bilgilendirme konuşmasında 1 Eylül tarihine kadar aşı olmayan 7 bin sağlık işçisinin görevlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.
Plevris, aşı zorunluluğunun etkisini gösterdiğini ve bazı hastanelerde aşılı çalışan oranın yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurgulayarak, ilk doz aşı olan sağlık çalışanlarının işlerine dönebilmesi için de yeni bir takvim açıklanacağını kaydetmişti.
TAMAMEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Plevris'in bu açıklamalarının ardından, iş akitleri askıya alınan sağlık çalışanları, görevlerinden uzaklaştırıldı.
Yapılan açıklamada 6 bin 500'ü sağlık çalışanı, 500'ü ambulans şoförü olmak üzere 7 bin kamu görevlisinin görevden resmi olarak uzaklaştırıldığı söylendi.