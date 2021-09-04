Yunan hükümetinden sağlık çalışanlarına aşı skandalı! 7 bin çalışan görevden alındı!

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için küresel çapta devam eden aşı uygulamaları, Yunanistan'da büyük bir krize yol açtı.

Geçtiğimiz haftalarda Yunan hükümeti, aldığı kararla 1 Eylül'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının görevini askıya alacağını duyurmuştu.

TEPKİ ÇEKEN KARARDA YENİ GELİŞME

Sağlık çalışanlarına getirilen zorunlu aşı uygulaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırmış, başta Sağlık Bakanlığı ve Parlamento binalarının önü olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı bu kararı şiddetle protesto etmişti.