ABD’den kritik Afganistan açıklaması! ’İç savaş’ uyarısı yapıldı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Almanya'da Ramstein üssünü ziyareti esnasında Fox News muhabiri Jennifer Griffin'e Afganistan'daki süreçle ilgili bir mülakat verdi.
"İÇ SAVAŞA YOL AÇABİLİR"
Afganistan'ı bekleyen tehlikeleri değerlendiren Milley, "Benim askeri olarak şahsi tahminim bölgedeki durumun bir iç savaşa yol açabileceği. Taliban'ın gücü elinde toplayıp bir hükümet kurup kuramayacağını bilemiyorum. Ancak şartlar geniş bir iç savaşa yol açabilir ve bu da El Kaide'nin yeniden dirilmesine ya da DEAŞ'ın büyümesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.
ABD ASKERLERİNİN AFGANİSTAN'A GERİ DÖNME İHTİMALİ
Milley, Amerikan askerlerinin günün birinde Afganistan'a geri dönmek zorunda kalabilme ihtimaline ilişkin ise "Bu çok zor bir siyasi seçim olur." değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yapmıştı.
Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin de BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışçıl bir iktidar geçişi beklediklerini bildirdi.
Sözcü Şahin, Taliban'ın kadınlar ve kızlar hakkındaki politikasının ne olacağı yönündeki soruya ilişkin, "Kadın haklarına saygı duyacağız. Politika, kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir. Başörtüsüne dikkat edecekler, o kadar. Burka tek başörtüsü değil, başka seçenekler de var." açıklamasında bulundu.
Taliban Sözcüsü, özellikle Kabil'de halka mallarının ve canlarının güvende olduğunu garanti ettiklerini belirterek, "Barışçıl bir iktidar geçişi bekliyoruz. Şehir ve güç, Afganistan İslam Emirliği'ne verilmeli, daha sonra gelecekte tüm Afganların katılımının olacağı kapsayıcı bir Afgan İslami hükümetine sahip olacağız." şeklinde konuşmuştu.