Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı

Afganistan
'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yapılan açıklamalar ülkede yaşayan kadınları tedirgin ediyor. Afganistan'ın farklı şehirlerinde kadınlar sokaklara çıkarak Taliban yönetimini protesto ediyor. Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteriler düzenliyor.
MÜDAHALE ETTİLER
Kabil
'de Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar, "İşimizi geri verin, sadaka istemiyoruz", "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez", "Taliban, kadın hakları olmadan meşruiyetiniz yok", "Cesuruz, kararlıyız", "Uluslararası toplum neredesiniz" sloganları atarak yürüdü. Savunma Bakanlığı'na yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp Kur'an-ı Kerim okudu. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan Afgan kadınlara Taliban güçleri müdahale etti. Kadınlara silah çeken Taliban askerleri, kadınların ellerindeki dövizleri yırttı, bazı kadınları darp etti. Kadınların bulunduğu gruba gaz bombası atan Taliban askerleri havaya ateş etti. Taliban birlikleri bazı gazetecileri de darp etti.
"KADIN OLMAZSA TALİBAN'I TANIMIYORUZ"
Kâbil'in Kadın Hakları Harekatı kurucusu olan Nuriye Afgan, Afganistan'daki tüm kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı. Nuriye Afgan, "Taliban'ın önde gelen isimleri kabinede kadınlara yer verilmeyeceğini söyledi. Biz bugün tüm Afgan kadınların hakları ve özgürlüğü için buradayız. Taliban'a, 'Hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz' demek için toplandık" diye konuştu. Eyleme katılan isimlerden biri olan Behnaz Haydari de, "Ben uluslararası ilişkiler okudum. Afganistan'a hizmet etmek istiyorum" dedi.
İÇ HAT UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLADI
Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil
'deki Hamid Karzai Havalimanı
'ndan iç hatlardan ilk yolcu uçağı Mezarı Şerif
'e havalandı. Ariana Afgan Hava Yollarına ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu. İç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi. Öte yandan döviz bürolarının bulunduğu Şehzade Sarayı ile özel üniversiteler de faaliyetine başladı.
Yaşanan para sıkıntısından dolayı, Afganistan'ın birçok bölgesinde bankalar önünde kuyruklar oluşuyor.
PENÇŞİR'DE ÇATIŞMA KÂBİL'DE HÜKÜMET
Taliban ile ülkede kendisine karşı direnen tek bölge olan Pençşir'deki Ulusal Direniş Cephesi güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Taliban, önceki gece Pençşir'de de kontrolü ele aldıklarını duyurmuştu. Başkent Kâbil'deki kutlamalar esnasında da havaya atılan kurşunların isabet etmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. BBC'ye konuşan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Amrullah Salih, Taliban'ın bölgede kontrolü ele geçirdikleri yönündeki iddiasını yalanladı ve güçlerinin savaşmayı sürdüreceğini söyledi. Öte yandan 15 Ağustos'ta başkent Kâbil'i ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetlerini açıklamalarının an meselesi olduğu duyuruldu.