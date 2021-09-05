Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban’dan kadınlara sert müdahale

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından kadınlar hakkında yaptığı açıklamalar ülkede yaşayan kadınları tedirgin ediyor. Afganistan'ın farklı şehirlerinde kadınlar sokaklara çıkarak Taliban yönetimini protesto ediyor. Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteriler düzenliyor.
Kabil'de Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar, "İşimizi geri verin, sadaka istemiyoruz", "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez", "Taliban insan hakları ihlalidir", "Taliban, kadın hakları olmadan meşruiyetiniz yok", "Cesuruz, kararlıyız", "Uluslararası toplum neredesiniz" sloganları atarak sloganlar eşliğinde Savunma Bakanlığı binası önüne yürüdü.
Savunma Bakanlığına yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp, Kur'an-ı Kerim okudu. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan Afgan kadınlara Taliban güçleri müdahale etti.
Kadınlara silah çeken Taliban askerleri, kadınların ellerindeki dövizleri yırttı, bazı kadınları darp etti. Kadınların bulunduğu gruba gaz bombası atan Taliban askerleri havaya ateş etti. Taliban birlikleri bazı gazetecileri de darp etti.
"KADIN OLMAZSA TALİBAN'I TANIMIYORUZ"
Kabil'in Kadın Hakları Harekatı kurucusu Gösteride konuşan kadın hakları aktivisti Nuriye Afgan, Afganistan'daki tüm kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı. Nuriye Afgan, "Taliban'ın önde gelen isimlerinin kabinede kadınlara yer verilmeyeceğini söyledi.
Biz bugün tüm Afgan kadınların hakları ve özgürlüğü için buradayız. Taliban'a, 'hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz' demek için toplandık. Biz hukuk okuduk, tıp okuduk, maliye, iktisat okuduk. Bizi evde tutamazsınız. Özgürlüğümüzü, haklarımızı, işimizi istiyoruz" diye konuştu.
"AFGANİSTAN'A HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"
Eylem katılan isimlerden biri olan Behnaz Haydari, "Ben İran'da uluslararası ilişkiler okudum. Afganistan'a hizmet etmek istiyorum. Kendi vatanımda yaşamak istiyorum ama burada evde oturmak istemiyorum. Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra kadın hakları hakkında yaptıkları açıklamaları doğru bulmuyoruz.
Bugün diğer kadın arkadaşlarımızla birlikte hak ve eşitlik istediğimizi Taliban yönetimine haykırmak istiyoruz. Taliban'dan korkmuyorum. Tüm dünya kadınlarından da Afgan kadınlarının haklı mücadelesine destek vermelerini bekliyoruz" dedi.