Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban’dan kadınlara sert müdahale





Biz bugün tüm Afgan kadınların hakları ve özgürlüğü için buradayız. Taliban'a, 'hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz' demek için toplandık. Biz hukuk okuduk, tıp okuduk, maliye, iktisat okuduk. Bizi evde tutamazsınız. Özgürlüğümüzü, haklarımızı, işimizi istiyoruz" diye konuştu.