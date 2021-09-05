Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.9.2021 18:04 Son Güncelleme: 5.9.2021 18:49

Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Afrin’de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

MSB'DEN AÇIKLAMA: PKK/YPG'YE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA