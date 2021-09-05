Biden’dan 11 Eylül talimatı: FBI’ın gizli belgeleri halka açılacak

ABD
Başkanı Joe Biden
, 11 Eylül
2001'deki terör saldırılarıyla ilgili gizli belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi. Seçim sürecinde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıldönümünde sözünü yerine getirdiğini vurguladı.
6 AY İÇİNDE AÇILACAK
Biden, FBI'ın soruşturmalarını kapsayan belgelerin 6 ay içinde açılması talimatını verdiğini kaydetti. Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu. 11 Eylül terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler
'e çarpmıştı. Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi ölmüştü. ABD, İkiz Kule saldıralarının ardından Afganistan
ve Irak'ı işgal etti. ABD'nin 11 Eylül'deki saldırılardan sonra 'terörle mücadele' kapsamında dünya genelinde yaklaşık 1 milyon kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.