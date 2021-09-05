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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Dünyadan Kovid gelişmeleri: İyileşemeyen hastanın yaşamına son verilecek

Dünyadan Kovid gelişmeleri: İyileşemeyen hastanın yaşamına son verilecek
İngiltere'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşmeyen hastanın yaşamı sonlandırılacak. Cambridge kentinde virüse yakalandıktan sonra beyni hasar gören ve boyundan aşağısı felçli kadının doktorları, yaşam destek ünitesinin sonlandırılmasını istedi. 50'li yaşlarındaki kadının ailesi itiraz etti. Konu yargıya taşındı. Mahkeme yaşam destek ünitesinin Ekim'de sonlandırılmasına hükmetti.
ABD: Yapılan bir araştırmaya göre Delta varyantı, çocuklarda ağır Kovid-19'a neden olmuyor.
Yunanistan: Aşı olmayan 7 bin sağlıkçının işine son verildi.
Almanya: İşveren, çalışanların aşı statüsünü öğrenebilecek.
Japonya: Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda ilk kez bir sporcu Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ülkede, Mu varyantı saptandı.
Avustralya: Son 24 saatte bin 756 yeni vaka.
Rusya: 799 can kaybı daha.
Yeni Zelanda: Altı ay içinde Kovid kaynaklı ilk ölüm.
BM: Geçen yıl hava kalitesinde iyileşme oldu.
İran'ın eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hassan Firuzabadi (70), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri: İyileşemeyen hastanın yaşamına son verilecek
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