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Giriş Tarihi: 6.9.2021 01:02

Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

AA
Muammer Kaddafi’nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı.

Güvenlik kaynakları yaptıkları açıklamada, Sadi Kaddafi'nin Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığını aktardı.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçmayı başardı ancak Libyalı makamların girişimleriyle 2014'te yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

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Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
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