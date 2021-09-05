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Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:37

NASA astronotu paylaştı: Uzayda ekilen fideler çiçek açtı

DHA
NASA astronotu paylaştı: Uzayda ekilen fideler çiçek açtı

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıklayan McArthur,gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirttiği mesajında “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini açıkladı. McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında "Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!" ifadelerini kullandı.

2022 MART AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi. NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.

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NASA astronotu paylaştı: Uzayda ekilen fideler çiçek açtı
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