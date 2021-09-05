Rus işgalinden okul sıralarına

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Çayki köyünde 300'e yakın Kırım Tatar ailesi yaşıyor. 2020 yılında Kırım Tatar kültür merkezinin açılışı yapılan köyde, bu yıl ise kültür merkezinin bünyesinde Birlik Okulu faaliyete başladı.

Okulda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim alması bekleniyor. Açılışından hemen sonra 50 çocuğun kayıt yaptırdığı Birlik Okulu'nda Ukraynaca ve İngilizce eğitim verilecek. Ayrıca Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı dersleri de okutulacak. Şuanda okulda sadece 5., 6, 7., ve 8. sınıflar bulunuyor.

Okulun açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov ve Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakan Yardımcısı Snaver Seythalilev katıldı. Birlik okulunun açılışında, Rus işgalinden sonra Kırım'ı terk etmeye zorunda kalan Kırım Tatarlarının Ukrayna ana kısmında gelişmesi ve entegre olması için çok önemli olduğu dile getirildi. Okulun ayrıca, Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı diğer yerleşim yerleri için de örnek teşkil ettiği vurgulandı.