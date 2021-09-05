Son dakika haberi | Gine’de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

Son dakika haberi... Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberde, bölgede askerin sokağa indiği ifade edilirken şehir merkezlerine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtiliyor.
Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video
Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.
Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI
Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.