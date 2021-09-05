Son dakika haberi | Gine’de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

Son dakika haberi... Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberde, bölgede askerin sokağa indiği ifade edilirken şehir merkezlerine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtiliyor.

Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.