Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Gine'de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu
Giriş Tarihi: 5.9.2021 14:46 Son Güncelleme: 5.9.2021 14:59

Son dakika haberi | Gine'de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

AA
Son dakika haberi | Gine’de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

Gine'de darbe girişimi iddiası şok etkisi yarattı. Ülkenin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden silah sesleri duyulurken bölgede askerlerin sokağa indiği belirtiliyor.

Son dakika haberi... Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberde, bölgede askerin sokağa indiği ifade edilirken şehir merkezlerine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtiliyor.

Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Gine'de darbe girişimi iddiası: Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA