ABD medyasında Afganistan eleştirisi! ’İnsani maliyete göz yumdular’

"İŞGAL YÜZ BİNLERİN HAYATINA MAL OLDU"

Ana akım Amerikan medyası, vatandaşların ülkeden tahliye edilme biçimine odaklanırken ve Biden yönetimini suçlamayı tercih ederken, işgalin Afganistan'a bıraktığı en ağır miras yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi.

ABD'deki Brown Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, 2001'den bu yana Afganistan ve Pakistan'ın savaş bölgelerinde 71 bini sivil olmak üzere yaklaşık 241 bin kişinin öldüğünü ortaya koyuyor. Ancak Afganistan'da halkın dörtte üçünün kırsal alanda yaşadığı dikkate alındığında rakamların çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

2001'den bu yana yaklaşık üçte ikisi ABD askeri olmak üzere 3 bin 500'den fazla koalisyon askerinin öldüğüne ve 20 binden fazla ABD askerinin yaralandığına işaret edilen araştırmada, Afgan güvenlik güçlerindeki kayıpların 69 bin olduğunu tahminine yer verildi. Birleşmiş Milletlerin (BM) 2020'de yayımladığı rapor, ABD ordusu ve müttefiklerinin son 20 yıldaki sivil kayıplar ve savaş suçlarının önemli oranından sorumlu olduğunu gösteriyor.

Sadece 2019'un ilk altı ayında 1400 sivil öldü ve 2400 kişi yaralandı. Ölümlerin yüzde 52'sinden Amerikan güçleri ve müttefiklerinin, yüzde 39'undan Taliban'ın sorumlu olduğuna işaret edildi. Afganistan'daki BM Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yayımlanan verilere göre, 2016-2020 arasında hava saldırılarında toplam 2 bin 122 sivil ölürken, 1855 sivil yaralandı. Saldırılarda 785 çocuk hayatını kaybederken, 813'ü yaralandı. Son beş yılda ölümlerin yüzde 40'ını çocuklar oluşturdu.