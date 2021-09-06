Afganistan’da zoraki dönüş





Kendi aralarında topladıkları paralarla aileleri geldikleri şehirlere geri göndermeye çalıştıklarını söyleyen Muhammed Ömer ise "Binlerce aile burada zor durumda yaşıyor. Yiyecek bir şeyleri yok, tuvalet yok yaşadıkları yerlerde. Biz de Kâbilli esnaflar olarak zor durumdaki aileleri evlerine göndermek için aramızda para topladık. Her gün bir iki otobüs kaldırıyoruz" diyor.