Çin’den dünyayı şoke eden hamle: 19 uçakla girdi...

Taiwan News'in haberine göre; Çin'e ait savaş uçaklarının tartışmalı Pratas Adalarının kuzeydoğusundan geçtiğini gösteren uçuş güzergahı haritası da paylaşılan açıklamada, Çin savaş uçaklarının bölgeden ayrılması için füze sistemi konuşlandırıldığı ve savaş uçaklarının harekete geçirildiği belirtildi.
Tayvan'ın 400 kilometre kadar güneyinde bulunan, tartışmalı Pratas Adaları aynı zamanda Dongsha Adaları olarak biliniyor.
Bölgede iki mercan kayalığı da bulunuyor. Tayvan'ın ulusal park statüsü verdiği adalar, Pasifik ve Hint okyanusları arasındaki deniz trafiği üzerinde yer alıyor.