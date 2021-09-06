Çin’den dünyayı şoke eden hamle: 19 uçakla girdi...

Taiwan News'in haberine göre; Çin'e ait savaş uçaklarının tartışmalı Pratas Adalarının kuzeydoğusundan geçtiğini gösteren uçuş güzergahı haritası da paylaşılan açıklamada, Çin savaş uçaklarının bölgeden ayrılması için füze sistemi konuşlandırıldığı ve savaş uçaklarının harekete geçirildiği belirtildi.