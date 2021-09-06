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Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:46 Son Güncelleme: 6.9.2021 14:52

Çin'den dünyayı şoke eden hamle: 19 uçakla girdi...

AA
Çin’den dünyayı şoke eden hamle: 19 uçakla girdi...

Çin'in, Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'na 19 uçakla girmesi dünyada şok etkisi yarattı. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin nükleer silahlar taşıma kapasitesine sahip 4 H-6 bombardıman uçağı, 1 denizaltı savar uçağı, 10 J-16 ve 4 SU-30 savaş uçağı ile dün ADIZ'ı ihlal ettiği belirtildi.

Taiwan News'in haberine göre; Çin'e ait savaş uçaklarının tartışmalı Pratas Adalarının kuzeydoğusundan geçtiğini gösteren uçuş güzergahı haritası da paylaşılan açıklamada, Çin savaş uçaklarının bölgeden ayrılması için füze sistemi konuşlandırıldığı ve savaş uçaklarının harekete geçirildiği belirtildi.

Tayvan'ın 400 kilometre kadar güneyinde bulunan, tartışmalı Pratas Adaları aynı zamanda Dongsha Adaları olarak biliniyor.

Bölgede iki mercan kayalığı da bulunuyor. Tayvan'ın ulusal park statüsü verdiği adalar, Pasifik ve Hint okyanusları arasındaki deniz trafiği üzerinde yer alıyor.

Çin, 15 Haziran'da da 28 savaş uçağı ile ADIZ'ı ihlal etmişti.

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Çin'den dünyayı şoke eden hamle: 19 uçakla girdi...
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