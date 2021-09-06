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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Esad rejimi Dera’ya yoğun saldırı başlattı

Esad rejimi Dera’ya yoğun saldırı başlattı
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde varılan ateşkesi bozup bölge halkını göçe zorlamak isteyen Beşar Esad rejimi güçleri, il merkezinde 2.5 aydır kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ne gece saatlerinde yeniden şiddetli saldırı başlattı. Ortadoğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşar Esad) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.
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Esad rejimi Dera’ya yoğun saldırı başlattı
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