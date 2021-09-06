Esad rejimi Dera’ya yoğun saldırı başlattı

Suriye
'nin güneyindeki Dera
ilinde varılan ateşkesi bozup bölge halkını göçe zorlamak isteyen Beşar Esad
rejimi güçleri, il merkezinde 2.5 aydır kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ne gece saatlerinde yeniden şiddetli saldırı başlattı. Ortadoğu
'daki "Arap Baharı
" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed
'e hitaben, "Ey doktor (Beşar Esad) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.