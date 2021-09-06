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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Fransız polisinden kadın göstericilere sert müdahale

Fransız polisinden kadın göstericilere sert müdahale
Fransa'da geçtiğimiz haftalarda hükümetin aldığı kararla koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesi sonrası tepkiler sürüyor. Aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtları bir kez daha sokaklara döküldü. Başkent Paris'teki Forum des Halles isimli alışveriş merkezine giren bir grup protestocuya Fransız polisi sert müdahale etti. Aşı karşıtı slogan atan göstericilere müdahalede bulunan polis iki kadını ise yaka paça gözaltına aldı. Olaya tanık olan çevredekiler, polisin tutumuna tepki gösterdi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ
Ülkede oldukça tartışılan koronavirüs aşı yasası 8 haftadır protesto ediliyor. Daha önceki gösterilerde de polis ve protestocular arasında arbede çıkmış polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
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Fransız polisinden kadın göstericilere sert müdahale
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