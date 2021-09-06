Gine’de askeri darbe yapıldı

BATI Afrika
ülkesi Gine
'de dün sabah saatlerinde cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah sesleri duyuldu. Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri
'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi. Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
TUTUKLANDI
Fransız
basını olayların "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı. Çok geçmeden darbe girişimi doğrulandı. Cumhurbaşkanı Alpha Conde
'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü. Yerel basında, Özel Kuvvetler Birlikleri
'nin (GFS) başındaki Albay Mamady
Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. Doumbouya, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi. Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti. 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Conde, 2011 yılında da darbe ve roketli suikast girişiminden kurtulmuştu.