İngiliz askerlerden akılalmaz yöntem! Taliban’dan böyle kaçtılar!

Afganistan'da NATO kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor.
Haftalardır büyük bir kaçışın yaşandığı ülkede, başkent Kabil'de insan akını yaşanıyor. Yurt dışına çıkmak için Kabil'de bulunan uluslararası havalimanını kullanmak zorunda olan binlerce kişinin kaçışı sürerken, İngiliz basınında ses getiren haberler yayınlandı.
KADIN KILIĞINDA KAÇTILAR
İngiliz Daily Star'ın haberine göre Afganistan'da görev yapan, İngiltere ordusuna bağlı özel birliğe mensup SAS askerlerinin, canlarını kurtarmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu.
Taliban güçlerine açık hedef olmamak için üniformalarını askeri üslerde bırakan İngiliz askerleri, fark edilmemek için burka giydi.
Daily Star'a göre, havaalanına ulaşmak için Taliban tarafından kapatılmış olan uzun bir yolu geçmek zorunda olan 20 kadar SAS askeri, çareyi kadın kılığına girmekte buldu.
Ülkenin güney bölgesinde özel görevde olan askerlerin, bir taksi filosunda Taliban güçlerinin kurduğu barikatlarını geçerek yüzlerce kilometre yol kat ettiği belirlendi.
TALİBAN DESTEKÇİSİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Burka giyerek katıldıkları konvoyda Taliban bayrakları sallayan İngiliz askerlerinin, başkent Kabil'e gitmelerini, Taliban mensuplarına minnetlerini sunmak olduğu bahanesine sığındığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili gazeteye konuşan bir kaynak, Afganistan'da görev yapan özel kuvvet askerleri için "Askerler, silah ve mühimmat dışındaki teçhizatlarının çoğunu bıraktı ve burkalarla örtündü. Daha sonra beş taksiyle Kabil'e gittiler" açıklamasında bulundu.
İngiliz gazetenin haberinde, "Ne zaman bir yol kesmeye denk gelseler, İngiliz birliğiyle iş birliği yapan bir Afgan özel kuvvetleri askeri, kadınların çok dindar olduklarını ve Taliban'ı Afganistan'a geri getirmek istediklerini açıkladı. Burka giymeleri de oldukça işe yaradı" ifadeleri de kullanıldı.
Yüzlerce kilometre süren yolculuğun ardından Kabil Havalimanı'na ulaştıkları belirtilen askerlerin, havalimanına giriş yaptıktan sonra ABD askerine koruma için başvurduğu belirtildi. Özel bir odaya alınan askerler, giydikleri burkaları çıkararak kimliklerini açığa çıkarmalarının ardından ülkeden çıkarıldı.