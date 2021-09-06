İngiliz askerlerden akılalmaz yöntem! Taliban’dan böyle kaçtılar!

Daily Star'a göre, havaalanına ulaşmak için Taliban tarafından kapatılmış olan uzun bir yolu geçmek zorunda olan 20 kadar SAS askeri, çareyi kadın kılığına girmekte buldu.

Ülkenin güney bölgesinde özel görevde olan askerlerin, bir taksi filosunda Taliban güçlerinin kurduğu barikatlarını geçerek yüzlerce kilometre yol kat ettiği belirlendi.