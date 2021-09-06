İsrail’de hapishaneden tünel kazarak kaçtılar!

Öte yandan Walla News internet sitesi ise, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlardan oluştuğunu yazdı.

Filistin'de sivil toplum örgütlerinden esirler ve insan haklarıyla ilgilenen Vicdan Kurumu'nun sitesine göre, Gilboa cezaevi İsrail'deki en sıkı hapishanelerden biri olup, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.