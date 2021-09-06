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Giriş Tarihi: 6.9.2021 22:14

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti

AA
İtalya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 129 bin 567'ye yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günün verileri açıklandı.

3 BİN 361 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 393 testte 3 bin 361 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 574 bin 787'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 136 bin 20 olarak kaydedildi.

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 129 bin 567'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 977 artışla 4 milyon 309 bin 200'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 292 bin 96 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 790 bin 581 oldu.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti
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