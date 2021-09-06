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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Kerkük’te DEAŞ terörü

Kerkük’te DEAŞ terörü
Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 2 polisi öldürdü. Ardından ise bölgeye giden askeri araçların geçtiği yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 10 polisin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınadı. Açıklamada "Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
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Kerkük’te DEAŞ terörü
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