KKTC'de son 24 saatte 134 Kovid-19 vakası görüldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 179 test yapıldı.

87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlanırken, 105 kişi hastaneden taburcu edildi.

Ülkede 2003 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 15 hasta bulunuyor.

Virüs nedeniyle 67 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de, toplamda 17 bin 265 Kovid-19 vakası görüldü.

KKTC genelinde bugün 4 bin 879 Kovid-19 aşısı yapıldı.

RUM KESİMİNDE 223 VAKA

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 223 Kovid-19 vakası görüldü ve Kovid-19 sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 516'ya, vaka sayısının ise 116 bin 991'e yükseldiğini açıkladı.