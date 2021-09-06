NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Çin’in silahlanma yarışına dikkat çekti: Tehlike artıyor

"RUSYA KURALLARI GÖZ ARDI ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Rusya ve Çin'in son yıllardaki tutumuna değinen Stoltenberg, "Rusya, kuralları göz ardı etmeye ve esnetmeye devam ediyor, kilit önemdeki anlaşmaları baltalıyor. Rusya aynı zamanda kıtalararası balistik füzelerin de içinde bulunduğu çift maksatlı ve nükleer kabiliyetlerini modernize ediyor." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın ayrıca yeni silahlar geliştirdiğini, yerden fırlatılan yeni bir füze ve nükleer güçle çalışan seyir füzesi denediğini aktardı.