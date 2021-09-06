Zoraki dönüş

Taliban'ın Afganistan
'da ilerlemesinin ardından ülkenin dört bir tarafından kaçıp başkent Kâbil'e sığınan binlerce Afgan şehir merkezinde bulunan parkların içinde yaşamaya başlamıştı. Ancak Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kâbil'de de kontrolü sağlamasının ardından göçmenlere çadırları boşaltmaları talimatı verildi. Taliban'dan korkup başkente sığınan aileler şimdi geldikleri şehirlere geri gönderiliyor. Zor durumdaki aileler sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle geldikleri Kunduz
, Tahar
, Bağlan
ve Daykundi şehirlerine geri dönüyor.
'NASIL DÖNECEĞİZ'
Korkudan parkı boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen Perviz Murad
, "Taliban, şehrimize saldırdığında korkudan kaçtık, Kâbil'e geldik. Hiç paramız yok, günlerdir açız. Şimdi Taliban, 'Evlerinize dönün' diye talimat verdi. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Döndüğümüzde başımıza ne geleceğini de bilemiyoruz" diyor. Kendi aralarında topladıkları paralarla aileleri geldikleri şehirlere geri göndermeye çalıştıklarını söyleyen Muhammed Ömer
ise "Binlerce aile burada zor durumda yaşıyor. Yiyecek bir şeyleri yok, tuvalet yok yaşadıkları yerlerde. Biz de Kâbilli esnaflar olarak zor durumdaki aileleri evlerine göndermek için aramızda para topladık. Her gün bir iki otobüs kaldırıyoruz" diyor.
AHABER, T ALİBAN'IN ÖZEL BİRLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
ABD'NİN 31 Ağustos'ta Afganistan
'daki birliklerini çekmesiyle yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki güvenliği özel birlikleri "Bedir-313" ile sağlıyor. A News
Yayın Koordinatörü Orhan Sali Kabil
sokaklarında asayişi sağlayan "Bedir-313 birliklerini" görüntüledi.
GÖZLER PENCŞİR'DE
TALIBAN'IN kontrolünde olmayan tek bölge olan Pençşir'de çatışmalar şiddetleniyor. Taliban'ın, bu bölgedeki çatışmalar nedeniyle yeni hükümetin ilanını beklettiği bildirildi.
Avrupa
, ABD'den bağımlılığı azaltmanın peşinde
ABD'NIN Afganistan'dan çekilmesi Avrupa'da tartışılıyor. BBC'deki analizde "Peş peşe gelen anlaşmazlıklar nedeniyle Avrupalı liderler, ABD Başkanı Joe Biden
hakkındaki beklentilerini değerlendirmeye ve ABD'ye daha az bağımlı bir gelecek kurgulamaya başladı" denildi.
İŞGAL BİTTİ
AFGANISTAN'DA kontrolü ele geçiren Taliban, Kâbil'de birçok sokak ve caddedeki binalarda görülen duvar resimlerini silmeye başladı. Kadın ve çocuk resmilerinin olduğu duvarlar beyaz boya ile boyandı. Yerlerine Taliban tarafından "Başımız dik, özgür Afganistan, işgal bitti, istiklal başladı" ve "Allah'ın izniyle milletimiz Amerika'yı yendi" yazıları yazıldı.
PARANIN MERKEZİ AÇILDI
Afganistan'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Taliban'ın Kâbil'e girdiği günden beri kapalı olan döviz ve para piyasalarının ana merkezi olan Şehzade Sarayı ve özel üniversiteler faaliyetine başladı. Kuyumcu Abdulahad Şerifi, "Dükkanımızı açtık. Şimdilik işlerimiz düşük, müşteriler daha tedirgin" dedi.