ABD’nin kirli tarihi! Siyahi bebeklere kan donduran uygulama!

Çoğunlukla ev ve tarlalarda çalıştırılmak üzere satın alınan ve taşınır mal statüsünde görülen siyahiler, iki yüzyılı aşkın bir süre boyunca insanlık dışı muamelelere maruz kaldılar.

Kirli tarihiyle barışmaya çalışsa da, ayrımcı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD, 19 ve 20. yüzyılda imza attığı skandal uygulamayla bir kez daha eleştiri oklarının hedefine oturdu. Kölelik tarihi müzelerinin envanterinde bulunan ve yeniden ortaya çıkan belgeler, siyahi bebeklerin "timsah yemi" olarak kullanıldığını ortaya koydu.