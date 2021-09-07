ABD’nin kirli tarihi! Siyahi bebeklere kan donduran uygulama!

Nesiller boyu imza attığı insanlık dışı uygulamalarla tarihe geçen ABD'de, kölelik skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ABD'de kolonileşmenin başladığı 1776 yılından itibaren siyahilere uygulanan kölelik sistemi, 1865 yılında yürürlüğe giren yasayla resmi olarak kaldırılmış olsa da 20. yüzyıla kadar skandal uygulamalar can bulmaya devam etti.
Çoğunlukla ev ve tarlalarda çalıştırılmak üzere satın alınan ve taşınır mal statüsünde görülen siyahiler, iki yüzyılı aşkın bir süre boyunca insanlık dışı muamelelere maruz kaldılar.
Kirli tarihiyle barışmaya çalışsa da, ayrımcı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD, 19 ve 20. yüzyılda imza attığı skandal uygulamayla bir kez daha eleştiri oklarının hedefine oturdu. Kölelik tarihi müzelerinin envanterinde bulunan ve yeniden ortaya çıkan belgeler, siyahi bebeklerin "timsah yemi" olarak kullanıldığını ortaya koydu.
Florida'da 19 ve 20. yüzyıl arasında deri sektöründe kullanılmak üzere avlanılması oldukça yaygın olan timsahlar için "bedava ve kaliteli" olduğu düşünülen bir yem olarak görülen siyahi bebeklere yapılan bu akılalmaz işkence, gündeme yeniden gelmesiyle okuyanların kanını dondurdu.
BATAKLIK KIYISINDA ÖLÜME TERK EDİLDİLER
Kölelik müzelerinde yer alan çizim ve kayıtların ortaya çıkardığı bu iğrenç uygulamanın, köle ailelerin küçük bebeklerinin ellerinden zorla alındığını ortaya çıkardı.
ABD'li tarihçiler, pamuk işçiliği gibi çok yaygın olmasa da siyahi bebeklerin yem olarak kullanıldığını kabul etti. Paylaşılan araştırmalara göre, köle sahipleri, bebeklerin masrafından kurtulmak için cüzi miktarlar karşılığında timsah avcılarına sattıkları bebeklerden toplamda hatırı sayılır paralar kazandı.
Timsahların kan kokusuna geldiğini fark eden avcılar, kimi zaman öldürdükten sonra derisini yüzdükleri bebekleri, bataklık kıyısında bulunan noktalara bağlayarak avlanıyordu. Kimi zamanlardaysa canlı kullanılan bebekler, aynı şekilde bataklık kıyısına bağlanarak ölüme terk ediliyordu.
Siyahilerin insani duygulardan yoksun olduğunu düşünen köle sahipleri ve kölelik yanlısı medya kuruluşlarının bu durumla alay ettiği çizimlerse kan dondurdu. O dönemlerde karikatürlere konu olan, korkudan ağlayan bebeklerin timsahlar tarafından yenmek üzere olduğu çizimler, görenlerin kanını dondurdu.
Kölelik yanlısı Amerikalıların "Benim Küçük Timsah Yemim" ifadeleriyle ninnilere daha konu ettiği bu insanlık dışı uygulama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.