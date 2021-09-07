Afganistan’da son kale Pencşir de düştü! Taliban kontrolü tamamen eline aldı





SEÇİM YERİNE GEÇİCİ HÜKÜMET

Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, anayasayla ilgili soruya, "Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacaktır" cevabını verdi. Mücahid, "Muhtemelen geçici bir hükümet olacak, böylece onu değiştirme ve performansını iyileştirme fırsatı bulacağız.