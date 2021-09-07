Afganistan’da son kale Pencşir de düştü! Taliban kontrolü tamamen eline aldı

ABD önderliğindeki Batılı güçlerin 20 yıl sonra ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban'ın hızla kontrolü ele aldığı ülkede direnişin merkezi olan Pencşir ele geçirildi. Sovyet Rusya işgalinde Rus güçleri ve daha sonrasında 1996-2001 iktidar döneminde Taliban'ın kontrol sağlayamadığı Pencşir Eyaleti, 3 gün süren savaşın ardından düştü.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pencşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı. "Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir" ifadesini kullanan Mücahid, yayınladığı yazılı metinde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini kaydetti.
Mücahid, "Pencşir halkı, diğer Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır" dedi. Çatışmalar esnasında bölgede hiçbir mülke zarar verilmediğini belirten Mücahid, Pencşir yöneticilerinin bölge halkı arasından seçileceğini açıkladı. Mücahid, Pencşir'de hayatın normale döndüğünü ve gıda girişinin başladığını da belirtti.
SÖZCÜ DE ÖLDÜ
Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu.
Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir haftadır çıkan çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtiliyor. Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü Fehim Deşti, Taliban'la süren çatışmalarda hayatını kaybetti.
TALİBAN: KADINLARA KULAK VERİYORUZ
Kadınların hak talepleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Mücahid, "Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt verilecektir" ifadelerini kullandı.
ABD MEDYASI, KATLİAMLARI PAS GEÇTİ
ABD'de ana akım medyada Başkan Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme biçimi eleştiri konusu olurken, 20 yıl süren işgalin ülkede bıraktığı ağır mirasa yeterince temas edilmemesi dikkati çekiyor. CNN, Fox News ve NBC gibi yayın organları, ABD askerlerinin Afgan bebekleri öptüğü görüntülerini kullanmayı tercih ederken, çekilmeyi fiyasko olarak sundu.
Ancak, ana akım medyada askerlerin Afgan halkını "düşman"dan kurtarmak için büyük çaba harcadığına işaret edilen yayınlarda, yüzbinlerce can kaybı, CIA'nın işkence zindanları, gece baskınları, insansız hava araçlarının saldırıları unutuldu.
SEÇİM YERİNE GEÇİCİ HÜKÜMET
Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, anayasayla ilgili soruya, "Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacaktır" cevabını verdi. Mücahid, "Muhtemelen geçici bir hükümet olacak, böylece onu değiştirme ve performansını iyileştirme fırsatı bulacağız.
Şu anda seçim yok. Bir sonraki hükümet, bir sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir" dedi. Afganistan'da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini dile getiren Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Bu tüm Afgan milletinin hakkıdır.
Eğer Afganistan hakkında endişesi olanlar varsa, bunu diplomatik yollarla çözmek daha kolay olacaktır, başka bir kriz oluşturacak yola gitmemelidirler" diye konuştu. Öte yandan Taliban yeni Afgan hükümetinin ilan törenine katılmasi için Türkiye, Çin, Rusya, Pakistan, İran ve Katar'ı davet etti.