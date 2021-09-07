BM’den Afganistan uyarısı! ‘Yardımlar tükenmek üzere’

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da temel hizmetlerin çöktüğü, gıda ve diğer hayat kurtaran yardımların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'daki insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.

"TEMEL HİZMETLER ÇÖKÜYOR"

Cenevre'de 13 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık edeceği bakanlar düzeyinde "Afganistan" konulu uluslararası konferans düzenleneceğini aktaran Laerke, "2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye yardım etmek için 606 milyon dolar yardım talebinde bulunuyoruz." dedi.

Laerke, Afganistan Konferansı'nın talep ettikleri fonun karşılanması için bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Uluslararası bağışçıları bu çağrıyı hızlı ve cömertçe desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.