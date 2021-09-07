Brezilya Devlet Başkanı’ndan flaş karar! Tartışılan kararname onaylandı!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya şirketlerinin hesapları ve içerikleri kaldırma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan kararnameyi imzaladı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUYACAK"

BBC'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, profillerin "keyfi olarak" kaldırılması ile mücadele etmek için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bolsonaro ayrıca yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

Yeni kararnamenin, sosyal medya şirketlerinin içeriği denetleme yetkilerine netlik getirmeyi amaçladığı aktarıldı. Kararname, teknoloji devlerinin bir hesabı veya içeriği kaldırmadan önce "haklı sebep ve motivasyon" sunmasını öngörüyor.