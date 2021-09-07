Darbe sonrası hükümet üyelerine yurt dışı yasağı

GİNE
'DE darbe yapan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi
(CNRD), Alpha Conde
hükümetinin bakan ve diğer unsurlarına yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya'da kabine üyeleri ve devlet kurumlarının temsilcileriyle görüştü. Yerel basında yer alan haberlere göre Doumbouya, Gine'nin sözde elitlerinden, adam kayırma ve adaletsizlikten çok çektiğini belirterek, ülkenin uçuruma yuvarlanmaması için CNRD olarak sorumluluk aldıklarını söyledi. Doumbouya, bakan ve kurum yetkililerinin geçiş süreci boyunca yurt dışına çıkamayacağını dile getirerek, ilgili kişilerden seyahat belgeleri ve makam araçlarını istedi. Doumbouya, madencilik şirketlerinin faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.
DARBECİ KOMUTANIN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ
2010'DA ilk demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde, 2018'de oluşturduğu elit timin başına bizzat getirdiği Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrildi. Conde'nin devrilmesinden sonra gözler darbenin arkasındaki isim Yarbay Doumbouya'ya çevrildi. İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi
, Senegal Piyade Okulu
ve Paris Harp Okulunda eğitim alan Doumbouya, ABD'nin Afrika Komutanlığında (AFRICOM) Fransa ve ABD askerleri tarafından eğitildi. Doumbouya, Mali'deki darbenin arkasındaki isim Assimi Goita
gibi AFRICOM'un düzenlediği Flintlock Tatbikatı
'na da katıldı.