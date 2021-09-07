Fransız istihbaratından skandal itiraf! Teröre verilen destek tutanakları ele geçirildi

AA'nın elde ettiği ifade tutanağına göre Veillard, ifadesi boyunca yaptığı her şeyden Fransız devlet ve istihbarat kurumlarını haberdar ettiğini kanıtlamaya çalıştı. İfade tutanağının eklerinde Lafarge güvenlik müdürünün sahadaki görüşme bilgileri, sahada gelişen şartlar ve aldığı duyumlara ilişkin belgeler yer aldı.

Veillard'ın çatışmalar ve silahlı gruplar arasındaki askeri dengelere dair saha bilgilerini Fransız istihbaratına aktardığı anlaşıldı. Söz konusu notlardan birinin üzerinde Ekim 2013'te Veillard tarafından elle "Fransız dış istihbaratına (DGSE) gönderildi" yazılmış bir nota rastlandı.