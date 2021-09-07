Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da skandal! Küçük kızlar yağmur duası için çırılçıplak soyuldu
Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:34

Hindistan'da skandal! Küçük kızlar yağmur duası için çırılçıplak soyuldu

AA
Hindistan’da skandal! Küçük kızlar yağmur duası için çırılçıplak soyuldu

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. yerel basında çıkan haberlere göre yaşanan kuraklığı sona erdirmek isteyen köylüler, gelenekleri doğrultusunda yaşı küçük kızları çırıpçıplak soyarak yağmur duasına çıkardı.

Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.

SKANDAL RİTÜEL

BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da skandal! Küçük kızlar yağmur duası için çırılçıplak soyuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA