Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’de Boris Johnson hükümetinden tartışılan karar!
Giriş Tarihi: 7.9.2021 16:49

İngiltere’de Boris Johnson hükümetinden tartışılan karar!

AA
İngiltere’de Boris Johnson hükümetinden tartışılan karar!

İngiltere’de sağlık ve sosyal bakımda yaşanan finansman yetersizliği, hükümeti vergi artışına götürdü. Ülke basınında yer alan haberlere göre Boris Johnson hükümeti vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarında yüzde 1,25 artış yapılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede ihtiyacı olan milyonlarca kişinin sosyal bakımını finanse etmek amacıyla vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarında yüzde 1,25 artış yapılacağını duyurdu.

Johnson, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını belirtti.

"SOSYAL BAKIM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK"

Söz konusu artışla hükümetinin Ulusal Sağlık Hizmetine (NHS) daha fazla para yatıracağını söyleyen Johnson, ülkedeki uzun vadeli sosyal bakım sorunlarının da çözüleceğini ifade etti.

Johnson, bugün açıkladığı sosyal bakım reformu planındaki artış maliyetlerinin bireyler ve işletmeler arasında bölüneceğini ve daha fazla kazananların daha fazla ödeyeceğini dile getirdi.

Boris Johnson'ın açıkladığı sosyal bakım reformu planının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yeni katkı oranıyla hükümetin her yıl 12 milyar sterlinden fazla para toplaması planlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’de Boris Johnson hükümetinden tartışılan karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA