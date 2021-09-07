İspanya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, günlük veriler açıklandı.

138 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede dünden bugüne 138 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 246 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle toplam 85 bin 66 kişi hayatını kaybetti, vaka sayıları da 4 milyon 892 bin 640 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 160'a geriledi.

Bask, Madrid, Balear Adaları ve Aragon bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 72,5'ine (34 milyon 418 bin 544 kişi) ulaştı.