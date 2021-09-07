İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı: Saldırı planını hızlandırıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söyledi.

Kochavi, İsrail'in Walla News internet sitesine yaptığı açıklamada, İran'a ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRDILAR

İsrail ordusunun ana hedefinin İran'ın Orta Doğu'daki varlığını en aza indirmek olduğunu dile getiren Kochavi, düzenledikleri saldırılarla Tahran'ın İsrail'in kuzey sınırında varlığını ve silahlarını büyük ölçüde azalttıklarını savundu.

İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" ifade eden Kochavi, İsrail'in savunma bütçesindeki artışın da bu amaçla yapıldığını kaydetti.