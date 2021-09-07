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Giriş Tarihi: 7.9.2021 13:28

İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı: Saldırı planını hızlandırıyoruz

AA
İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı: Saldırı planını hızlandırıyoruz

Nükleer program anlaşmazlığı nedeniyle sık sık İran'la gerilim yaşayan İsrail'den flaş açıklama geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın yürüttüğü nükleer programa karşı saldırı planları geliştirdiklerini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söyledi.

Kochavi, İsrail'in Walla News internet sitesine yaptığı açıklamada, İran'a ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRDILAR

İsrail ordusunun ana hedefinin İran'ın Orta Doğu'daki varlığını en aza indirmek olduğunu dile getiren Kochavi, düzenledikleri saldırılarla Tahran'ın İsrail'in kuzey sınırında varlığını ve silahlarını büyük ölçüde azalttıklarını savundu.

İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" ifade eden Kochavi, İsrail'in savunma bütçesindeki artışın da bu amaçla yapıldığını kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

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İsrail Genelkurmay Başkanı açıkladı: Saldırı planını hızlandırıyoruz
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