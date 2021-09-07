İtalya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 71 can kaybı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlü kveriler açıklandı.

4 BİN 720 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 318 bin 865 testte 4 bin 720 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 579 bin 502'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 133 bin 787 olarak kaydedildi.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71 artarak 129 bin 638'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 877 artışla 4 milyon 316 bin 77'ye ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 578 bin 295 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 985 bin 162 oldu.