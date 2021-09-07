Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi

Fransız
sinemasının ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti. Belmondo'nun avukatı, ünlü aktörün Paris
'teki evinde öldüğünü duyurdu. Paris'in banliyölerinden Neuillysur
- Seine'de 9 Nisan 1933'te ünlü Fransız sanatçı ve heykeltıraşın oğlu olarak dünyaya gelen Belmondo, gençlik yıllarında boks ve futbol dallarında kendini geliştirdi. "Bebel" olarak da bilinen ve 60 yıllık kariyerine 80 film sığdıran aktör, son 50 yılda çevirdiği filmlerle dünya sinema tarihine adını yazdırdı. Ünlü aktör, 2001'de beyin kanaması geçirmiş ancak sporcu geçmişi ve inatçı yapısıyla rahatsızlığının üstesinden gelmişti. AA