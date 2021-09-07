Meksika’da su basan hastanedeki 16 hasta öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Hidalgo eyaletinde bulunan Sosyal Güvenlik Hastanesi, yoğun yağışlar nedeniyle su baskınına maruz kaldı. Yetkililer, Tula Nehri'nin taşması sonucu hastanenin dakikalar içerisinde suyla dolduğunu ve elektrik akışının da bozulmasıyla oksijen ekipmanının zarar gördüğünü belirtti.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyaya yansıyan videolarda hastanenin sular altında kaldığı, sağlık personelinin hastaların sedyelerini suyun ortasında hareket ettirmeye çalıştığı görüldü. Olayda 16 hasta yaşamını yitirdi. Eyalet genelinde şiddetli yağışlardan en az 39 bin kişinin etkilendiği bildirildi.